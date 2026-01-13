EL EMCONTUR ABRIÓ EL AÑO DE TRABAJO CON FOCO EN EL VERANO Y LA PROMOCIÓN DEL DESTINO

Con la presencia de la nueva presidenta ejecutiva, Lic. María Belén Schauvinhold, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) llevó adelante la primera reunión del año, dando apertura a la agenda de trabajo 2026 con foco en la temporada de verano y la promoción del destino. El encuentro estuvo enfocado en el desarrollo de acciones estratégicas bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados a la gestión y planificación del organismo, comenzando por la rendición de gastos e inversiones realizadas, un eje clave para garantizar la transparencia administrativa y optimizar el uso de los recursos.

En este marco, se presentó el trabajo que viene desarrollando el Observatorio Turístico, con información referida al perfil del visitante y a las métricas asociadas a las pautas de promoción, analizando su relación con los distintos medios a través de los cuales los turistas se informan sobre el destino. Estos datos permiten evaluar el impacto de las acciones de comunicación y brindar al Directorio herramientas concretas para la toma de decisiones estratégicas.

También se avanzó en las acciones de promoción de la Vendimia 2026 como uno de los productos destacados del verano, integrando la experiencia en bodegas y viñedos con la identidad productiva y cultural de Concordia.

Por otra parte, se analizaron las acciones de difusión del destino a través de fam press, fam tour y generadores de contenidos, herramientas centrales en la estrategia de promoción, ya que permiten amplificar el concepto “Concordia en tus sentidos”, generar relatos de primera mano y proyectar la experiencia hacia nuevos públicos y mercados estratégicos.

Asimismo, se avanzó en la implementación de puntos de promoción turística con identidad local y sabores regionales, concebidos como espacios estratégicos para acompañar la llegada de visitantes, ofrecer información de calidad y reforzar la imagen de la ciudad a través de sus paisajes, atractivos y propuestas locales.

Finalmente, se trabajó en la definición del calendario de capacitaciones 2026, orientado a identificar oportunidades de mejora y continuar fortaleciendo la calidad de los servicios turísticos que ofrece la Capital Nacional del Citrus.

La reunión permitió consolidar una agenda de trabajo común, reafirmando el compromiso de trabajar por un destino integral, con identidad regional y una propuesta de verano que invita a vivir Concordia a través de los sentidos.