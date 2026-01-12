Local Concordia

PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIO LA BIANCA

12 enero, 2026
maxi
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Parques y Jardines, continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento, mejora y puesta en valor de plazas, plazoletas y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad.

En los últimos días, se realizaron intervenciones integrales en diversos sectores del barrio La Bianca, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, fortalecer los lugares de encuentro y promover el disfrute de los vecinos y vecinas.

Las tareas desarrolladas permitieron acondicionar la Plazoleta El Buen Vecino, la Plaza Cardenal Samoré y la Plaza del Asentamiento La Bianca, entre otros puntos. Estos espacios cuentan con juegos infantiles, infraestructura deportiva y sectores destinados a la recreación, fundamentales para la vida comunitaria del barrio.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos hicieron hincapié en la importancia de cuidar entre todos los lugares de esparcimiento y recreación, haciendo un uso responsable y adecuado, particularmente de los juegos infantiles.

