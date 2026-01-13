ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB

LA 16° EDICIÓN DE LA MARATÓN DE LA MUJER TIENE FECHA Y SE CORRERÁ EL 8 DE MARZO

Como todos los años la Maratón de la Mujer se ganó su sello propio y para esta 16° edición promete ser espectacular. Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB se confirmó que la prueba se realizará el domingo 8 de marzo.

Desde la organización ya trabajan en la planificación de la prueba, que espera contar con una verdadera multitud de damas. Ya se trabaja en los distintos aspectos organizativos para la prueba, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo y que tendrá una distancia de 5 kilómetros.

En los próximos días se anunciará la apertura de las inscripciones para la carrera que tendrá muchos premios en regalos, como ya es un clásico de todos los años.

A modo de antecedente, la edición 2025 entregó a una nueva ganadora en su historial, se trató de Johanna Falcon de la ciudad de San Salvador. La vencedora empleó un tiempo total de 19’33” y venció a Melisa Cabrera y Daniela Penoni, quienes completaron el podio.

CALENDARIO 2026

Por otra parte, desde los Amigos del MTB compartieron la extensa agenda de actividades que esperan organizar en este 2026.

El 17 de enero: Final Duatlón Rural en la Estación de Servicio El Toro

El 8 de marzo: Maratón de la Mujer

El 11 de abril: 1° fecha del Circuito MTB

El 16 de mayo: 2° fecha del Circuito MTB

El 21 de junio: Duatlón Regional Rural

El 8 de agosto: Rural Bike La Criolla

El 19 de septiembre: 3° fecha del Circuito MTB

El 10 de octubre: 4° fecha del Circuito MTB

El 22 de noviembre: Desafío KM 248

Prensa Amigos del MTB