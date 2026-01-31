GACETILLA DE PRENSA

Comenzó la pretemporada de la Sub 17 del Club Atlético Las Heras y continúa abierta la convocatoria

El Club Atlético Las Heras informa que ya comenzó la pretemporada de la categoría Sub 17 de fútbol, correspondiente a jugadores nacidos principalmente en el año 2009, en el marco de la planificación deportiva de la institución para la temporada 2026. Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para futbolistas que deseen integrar el plantel.

Los entrenamientos se encuentran a cargo del Director Técnico Emanuel González, graduado de la Escuela de Técnicos de Vicente López, quien destacó la importancia de esta etapa de trabajo:

“Esta pretemporada es fundamental para sentar las bases del equipo, no solo desde lo físico y futbolístico, sino también desde los valores y el compromiso que queremos transmitir a los chicos”.

Las prácticas se desarrollan los días lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 16:00 horas, en el Predio deportivo del Polideportivo – Canchas de Los Patos.

Por su parte, el vicepresidente del Club Atlético Las Heras, Juan Panozzo Zenere, remarcó el acompañamiento institucional al proyecto deportivo:

“Desde la dirigencia apostamos fuertemente al fútbol formativo. La Sub 17 es una categoría clave y queremos brindarles a los jóvenes un espacio de contención, formación y crecimiento dentro del club”.

Desde la institución se invita a los jugadores de la categoría a sumarse a esta etapa de preparación, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo deportivo y humano de los jóvenes futbolistas.

Para más información y novedades, se invita a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales del Club Atlético Las Heras en Instagram, X y Facebook: @calasheras.

