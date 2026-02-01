FEDERAL. UN DETENIDO POR HURTO DE MOTO

Minutos antes de las 05:00 de la mañana de este sábado, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico y de la Guardia Especial dependientes de la Jefatura de Policía Federal, detuvo a un hombre de 41 años de edad en las inmediaciones de calle Belgrano y Eulogio Gonzalez, sospechado por el delito de hurto de una moto en flagrancia.

El detenido fue interceptado luego de que el propietario de la moto sustraída, había escuchado a alguien dar arranque al rodado que estaba estacionado en calle Alvear y Echagüe de esta ciudad de Federal, y retirarse a bordo de la misma, lográndolo identificar al autor por su apellido.

Tras una búsqueda y conforme los datos recabados, el sospechoso fue localizado y aprehendido por orden de la Fiscal Eugenia Molina, fue examinado por un médico y trasladado hasta la alcaidía de la Jefatura de Policía Federal donde se encuentra alojado a disposición de la Justicia, mientras el motovehículo sustraido fue incautado formalmente para ser reintegrado a su propietario.