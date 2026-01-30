LA MUNICIPALIDAD REFUERZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa con el plan permanente de limpieza, desmalezado y erradicación de microbasurales en distintos barrios de la ciudad.

Durante esta semana, los trabajos se realizaron en la zona de JJ. Sola e Ituzaingó; sobre calle Dr. Florenza y sus intersecciones con Chile y Perú; y en el sector de Laprida y la vía, eliminando microbasurales.

Además, se efectuaron tareas de desmalezado en San Lorenzo y Mendiburu; por Mendiburu, desde 2 de Abril hasta Yuquerí; por Yuquerí, desde San Lorenzo hasta Mendiburu; en calle Odiard, entre Mendiburu y San Lorenzo; y sobre República del Paraguay, desde 2 de Abril hasta Yuquerí.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar un entorno más seguro, limpio y saludable.

En este sentido, el Secretario de Servicios Públicos, Arq. Alejandro López, subrayó la importancia de que la comunidad acompañe estas acciones mediante el cuidado de los barrios, manteniéndolos limpios y libres de residuos: “Muchas veces limpiamos el mismo lugar más de una vez por semana. Se forman microbasurales incluso en sectores donde existen contenedores y un servicio de recolección diario por eso necesitamos mayor compromiso por parte de la ciudadanía”.

Asimismo, López remarcó que contar con más y mejores servicios públicos es una prioridad de gestión, y sostuvo que “lo que pedimos es que para los vecinos también sea una prioridad cuidar la ciudad porque eso hace la diferencia. El Municipio trabaja todos los días, pero sin la colaboración de la comunidad es muy difícil sostener una ciudad limpia”, concluyó.