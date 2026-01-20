COMENZÓ LA PRETEMPORADA DEL C. A. LAS HERAS DE CARA AL TORNEO APERTURA 2026 - GACETILLA DE PRENSA

COMENZÓ LA PRETEMPORADA DEL C. A. LAS HERAS DE CARA AL TORNEO APERTURA 2026

El Club Atlético Las Heras dio inicio hoy a su pretemporada oficial en la cancha de la institución, marcando el comienzo del trabajo de preparación con vistas al Torneo Apertura 2026 de la Liga local.

La jornada se desarrolló bajo la supervisión del Director del Cuerpo Técnico, Raúl García, acompañado por todo su equipo de trabajo. En una primera instancia se llevaron adelante los controles físicos previos, para luego dar paso al primer entrenamiento formal del futuro plantel.

En esta etapa inicial comenzaron su preparación las categorías Primera División, Reserva y Sub 17, en el marco de un proceso integral que apunta al desarrollo deportivo y competitivo del club.

Desde lo deportivo, Raúl García señaló:

“Este comienzo es fundamental para sentar las bases del equipo. La pretemporada nos permite trabajar en lo físico y en la idea de juego que queremos consolidar de cara al torneo”.

Durante el inicio de las actividades también estuvo presente la Comisión Directiva, encabezada por su presidente, Gabriel Enguelberg, quien destacó el acompañamiento institucional al plantel y al cuerpo técnico:

“Para la dirigencia es muy importante estar presentes y respaldar este proceso. Apostamos a un trabajo serio y ordenado, fortaleciendo al club en lo deportivo y como institución”.

Como parte de la planificación, el equipo disputará dos encuentros amistosos durante la pretemporada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

De esta manera, el C. A. Las Heras pone en marcha una nueva etapa, con trabajo, compromiso y expectativas renovadas de cara a la temporada 2026.

Club Atlético Las Heras Concordia Asociación Civil

Matrícula N° 2555738

Resolución N° 327 D.G.I.P.J. y R.P.