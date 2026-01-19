MÁS DE 400 EMPRENDEDORES RECIBIERON HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMAS DE APOY O

MÁS DE 400 EMPRENDEDORES RECIBIERON HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMAS DE APOYO

La Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, presentó el resumen de las acciones desarrolladas durante el año 2025 y los principales lineamientos de trabajo proyectados para 2026, con eje en el fortalecimiento del emprendedurismo, el acceso al financiamiento, la economía social y las políticas para la tercera edad.

Durante el último año, más de 400 emprendedores locales fueron acompañados a través de distintas herramientas de capacitación, asistencia técnica y programas de apoyo, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos y promover el desarrollo de la economía local.

En materia de microcréditos municipales, se registró la inscripción de 500 emprendedores, otorgando 21 créditos por un monto total de $8.500.000, financiados a partir del recupero del fondo correspondiente al año 2023. El programa alcanzó una tasa de recuperación del 95%, lo que permitió sostener y fortalecer esta política pública de acceso al financiamiento productivo.

Asimismo, se desarrolló un amplio esquema de capacitaciones para emprendedores, abordando temáticas claves como marketing, formación de precios, costos, medios de pago, documentación comercial, packaging, fotografía de productos, manipulación de alimentos y seguridad e higiene, además de charlas y encuentros articulados con instituciones educativas y referentes del sector.

En el plano territorial, la Dirección llevó adelante instancias formativas destinadas a grupos pre-cooperativos de Concordia, orientadas a personas interesadas en conformarse como cooperativas, fortaleciendo el asociativismo y la economía social como herramientas de inclusión y generación de empleo.

En relación a las políticas para la tercera edad, se trabajó de manera sostenida con 10 Centros de Jubilados, la Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes y el Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart. A lo largo del año, más de 800 vecinos participaron de talleres y actividades recreativas, culturales y formativas.

Como hecho destacado de 2025, se logró la sanción por unanimidad de la ordenanza que crea el Consejo Municipal del Adulto Mayor, una herramienta institucional que permitirá fortalecer la participación activa de las personas mayores en la vida pública de la ciudad.

Al respecto, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó: “Este balance refleja un trabajo sostenido y cercano al territorio. Apostamos a brindar herramientas reales para que los emprendedores puedan crecer, formalizarse y generar trabajo, y al mismo tiempo acompañar a nuestros adultos mayores con políticas públicas que promuevan la participación y la inclusión”.

Gorostegui también remarcó la importancia del financiamiento productivo y el fortalecimiento del asociativismo: “Los microcréditos municipales y la capacitación a grupos pre-cooperativos son claves para consolidar la economía social. La alta tasa de recuperación demuestra el compromiso de los emprendedores y nos permite proyectar una mayor inversión para el próximo año”.

De cara a 2026, el funcionario señaló que se continuará profundizando estas líneas de acción: “Nuestro objetivo es ampliar el acceso a los microcréditos, sumar nuevas instancias de formación y consolidar el Consejo Municipal del Adulto Mayor como un espacio de participación activa. Creemos en un desarrollo local con inclusión y oportunidades para todos los vecinos de Concordia”.