CONCORDIA PRESENTA SU PROPUESTA DE VERANO EN LA NOCHE DE LOS SHOPPINGS DE BUENOS AIRES

La Capital Nacional del Citrus participará por primera vez en la tradicional Noche de los Shoppings, donde dará a conocer su propuesta de verano y las acciones de promoción que refuerzan su posicionamiento como destino turístico integral, en articulación con la región binacional de Salto Grande.

El próximo martes 23 de diciembre, Concordia estará presentando su propuesta turística por primera vez en la Noche de los Shoppings en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el reconocido evento que se desarrollará en DOT Shopping, con extensión horaria hasta las 4 de la madrugada, una alta convocatoria —con más de cincuenta mil personas esperadas— y promociones especiales en los locales participantes.

Durante la jornada, dará a conocer al público su oferta de atractivos de verano bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, una propuesta que invita a descubrir el destino a través de experiencias ligadas a la naturaleza, el río Uruguay, la cultura, el patrimonio, la gastronomía y el bienestar, integrando de manera armónica el turismo urbano y rural.

Entre las principales propuestas se destaca el Carnaval más pasional del país, que comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante seis noches de competencia, con cuatro comparsas que desplegarán todo su talento en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, uno de los eventos más convocantes de la temporada estival en la región.

Esta participación se enmarca en el conjunto de acciones de promoción turística que el destino viene desarrollando de manera sostenida, con el objetivo de consolidar a Concordia como un destino turístico integral, poniendo en valor la diversidad de su oferta y su identidad regional. En este sentido, la iniciativa fue acordada y validada en el Directorio del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), como expresión del consenso y la planificación estratégica construida junto al sector privado, reafirmando un modelo de gobernanza participativa orientado al desarrollo turístico sostenible y al posicionamiento del destino en mercados estratégicos.