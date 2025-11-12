CONCORDIA SE SUMA A LA NOCHE PROVINCIAL DE LOS MUSEOS

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura invita a la comunidad a participar de la Noche Provincial de los Museos, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, que busca redescubrir y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de toda la provincia.

Desde Concordia, la jornada contará con la participación de los museos que dependen de la Subsecretaría: el Museo Municipal de Artes Visuales, la Sala Lucio Fontana y el Museo Interactivo Costa Ciencia, junto a las intervenciones artísticas del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños” y del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, que ofrecerán representaciones históricas en el Naranjal de Pereda y el Castillo San Carlos.

“Esta propuesta es una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran nuestros espacios culturales, conozcan las exposiciones y disfruten de una experiencia colectiva en torno al arte, la ciencia y la historia local”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto. Además, destacó “el compromiso de los equipos de cada museo y de los elencos municipales, que con gran dedicación prepararon una noche pensada para compartir y celebrar el valor de nuestro patrimonio”.

Durante la noche, los museos y espacios culturales abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas y experiencias interactivas que invitan a disfrutar de una velada única en familia o con amigos.

PROGRAMACIÓN LOCAL

Museo Municipal de Artes Visuales

Urquiza 638

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Sala Lucio Fontana

Urquiza 638

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Exhibición de la obra Muchacho del Paraná.

Museo Interactivo Costa Ciencia

Costanera de Concordia

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Muestra fotográfica “Humedales: Ecosistemas Vitales”, que revela la belleza y el valor de estos ambientes únicos, además de los 47 módulos interactivos del museo.

Recreaciones históricas de los Ballets Folklóricos

Castillo San Carlos

20:30 hs y 21:30 hs

A cargo del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños”, bajo la dirección del Prof. **Luis Oyarbide.

Naranjal de Pereda

20:00 hs, 21:00 hs y 22:00 hs

A cargo del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, bajo la dirección del Prof. Sergio Lugo.

Museo de Antropología y Ciencias Sociales

Muestra “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”

De 19 a 00 hs.

Rivadavia 456.

Una noche para disfrutar del arte, la historia y las tradiciones de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso de Concordia con la cultura entrerriana.