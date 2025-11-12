CONCORDIA SE SUMA A LA NOCHE PROVINCIAL DE LOS MUSEOS
La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura invita a la comunidad a participar de la Noche Provincial de los Museos, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, que busca redescubrir y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de toda la provincia.
Desde Concordia, la jornada contará con la participación de los museos que dependen de la Subsecretaría: el Museo Municipal de Artes Visuales, la Sala Lucio Fontana y el Museo Interactivo Costa Ciencia, junto a las intervenciones artísticas del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños” y del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, que ofrecerán representaciones históricas en el Naranjal de Pereda y el Castillo San Carlos.
“Esta propuesta es una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran nuestros espacios culturales, conozcan las exposiciones y disfruten de una experiencia colectiva en torno al arte, la ciencia y la historia local”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto. Además, destacó “el compromiso de los equipos de cada museo y de los elencos municipales, que con gran dedicación prepararon una noche pensada para compartir y celebrar el valor de nuestro patrimonio”.
Durante la noche, los museos y espacios culturales abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas y experiencias interactivas que invitan a disfrutar de una velada única en familia o con amigos.
PROGRAMACIÓN LOCAL
Museo Municipal de Artes Visuales
Urquiza 638
Horario: 17:00 a 23:00 hs
Sala Lucio Fontana
Urquiza 638
Horario: 17:00 a 23:00 hs
Exhibición de la obra Muchacho del Paraná.
Museo Interactivo Costa Ciencia
Costanera de Concordia
Horario: 17:00 a 23:00 hs
Muestra fotográfica “Humedales: Ecosistemas Vitales”, que revela la belleza y el valor de estos ambientes únicos, además de los 47 módulos interactivos del museo.
Recreaciones históricas de los Ballets Folklóricos
Castillo San Carlos
20:30 hs y 21:30 hs
A cargo del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños”, bajo la dirección del Prof. **Luis Oyarbide.
Naranjal de Pereda
20:00 hs, 21:00 hs y 22:00 hs
A cargo del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, bajo la dirección del Prof. Sergio Lugo.
Museo de Antropología y Ciencias Sociales
Muestra “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”
De 19 a 00 hs.
Rivadavia 456.
Una noche para disfrutar del arte, la historia y las tradiciones de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso de Concordia con la cultura entrerriana.