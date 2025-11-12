Local Concordia

CONCORDIA SE SUMA A LA NOCHE PROVINCIAL DE LOS MUSEOS

12 noviembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

CONCORDIA SE SUMA A LA NOCHE PROVINCIAL DE LOS MUSEOS

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura invita a la comunidad a participar de la Noche Provincial de los Museos, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, que busca redescubrir y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de toda la provincia.

Desde Concordia, la jornada contará con la participación de los museos que dependen de la Subsecretaría: el Museo Municipal de Artes Visuales, la Sala Lucio Fontana y el Museo Interactivo Costa Ciencia, junto a las intervenciones artísticas del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños” y del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, que ofrecerán representaciones históricas en el Naranjal de Pereda y el Castillo San Carlos.

“Esta propuesta es una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran nuestros espacios culturales, conozcan las exposiciones y disfruten de una experiencia colectiva en torno al arte, la ciencia y la historia local”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto. Además, destacó “el compromiso de los equipos de cada museo y de los elencos municipales, que con gran dedicación prepararon una noche pensada para compartir y celebrar el valor de nuestro patrimonio”.

Durante la noche, los museos y espacios culturales abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas y experiencias interactivas que invitan a disfrutar de una velada única en familia o con amigos.

PROGRAMACIÓN LOCAL

Museo Municipal de Artes Visuales

Urquiza 638

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Sala Lucio Fontana

Urquiza 638

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Exhibición de la obra Muchacho del Paraná.

Museo Interactivo Costa Ciencia

Costanera de Concordia

Horario: 17:00 a 23:00 hs

Muestra fotográfica “Humedales: Ecosistemas Vitales”, que revela la belleza y el valor de estos ambientes únicos, además de los 47 módulos interactivos del museo.

Recreaciones históricas de los Ballets Folklóricos

Castillo San Carlos

20:30 hs y 21:30 hs

A cargo del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños”, bajo la dirección del Prof. **Luis Oyarbide.

Naranjal de Pereda

20:00 hs, 21:00 hs y 22:00 hs

A cargo del Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, bajo la dirección del Prof. Sergio Lugo.

Museo de Antropología y Ciencias Sociales

Muestra “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”

De 19 a 00 hs.

Rivadavia 456.

Una noche para disfrutar del arte, la historia y las tradiciones de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso de Concordia con la cultura entrerriana.

Te puede interesar..

Local Concordia

LAS JORNADAS DE TURISMO REAFIRMARON EL COMPROMISO DE CONCORDIA CON EL DESARROLLO DEL SECTOR

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

EXTENSIÓN DE HORARIOS EN LA GUARDIA DE ENFERMERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO CONSOLIDAN LAS POLÍTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAM A “CENTROS DE FAMILIA”

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

CAME recibió al titular de ARCA y le planteó la necesidad de un sistema tributario que fomente la formali dad

11 noviembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

LAS JORNADAS DE TURISMO REAFIRMARON EL COMPROMISO DE CONCORDIA CON EL DESARROLLO DEL SECTOR

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

CONCORDIA SE SUMA A LA NOCHE PROVINCIAL DE LOS MUSEOS

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

EXTENSIÓN DE HORARIOS EN LA GUARDIA DE ENFERMERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

12 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO CONSOLIDAN LAS POLÍTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAM A “CENTROS DE FAMILIA”

12 noviembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com