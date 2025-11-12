EXTENSIÓN DE HORARIOS EN LA GUARDIA DE ENFERMERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Desde la Dirección de Especialidades Médicas, dependiente de la Secretaría de Salud de Concordia, se informa a la comunidad que se amplió el horario de atención en la Guardia de Enfermería.

Quienes requieran atención, podrán hacerlo de lunes a viernes de 7:00 a 1:00 de la mañana mientras que los fines de semana y feriados, de 6:00 a 14:00 hs, con atención primaria por personal de enfermería.

Esta medida busca fortalecer el acceso a la atención sanitaria y brindar respuestas ante cualquier necesidad o urgencia.