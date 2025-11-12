Local Concordia

EXTENSIÓN DE HORARIOS EN LA GUARDIA DE ENFERMERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

12 noviembre, 2025
maxi
Desde la Dirección de Especialidades Médicas, dependiente de la Secretaría de Salud de Concordia, se informa a la comunidad que se amplió el horario de atención en la Guardia de Enfermería.

Quienes requieran atención, podrán hacerlo de lunes a viernes de 7:00 a 1:00 de la mañana mientras que los fines de semana y feriados, de 6:00 a 14:00 hs, con atención primaria por personal de enfermería.

Esta medida busca fortalecer el acceso a la atención sanitaria y brindar respuestas ante cualquier necesidad o urgencia.

