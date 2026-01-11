CONCORDIA VIVIÓ UNA FIESTA DEPORTIVA CON LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

A pesar de la jornada lluviosa que se registró en la ciudad, a la hora de la competencia se pudo desarrollar con total éxito, ratificando la solidez organizativa y el compromiso de atletas y público.

El ganador fue el misionero Edgardo Franco, quien marcó 30 minutos y 45 segundos; arribando ocho segundos después, en el segundo puesto, Nicolás Espinoza, mientras que el tercer lugar fue para el local y mejor concordiense, Martín Méndez.

Entre las mujeres, la ganadora fue la atleta de Gualeguaychú, Joana Navarrete, seguida en el segundo puesto por Ximena Simeone y en el tercer lugar por Daniela Penoni; en tanto que la mejor concordiense fue Luz Ramirez.

Más de 3.500 personas formaron parte de esta 47ª edición, consolidando una verdadera fiesta del deporte que volvió a transformar a la ciudad en un escenario a cielo abierto.

El intendente Francisco Azcué agradeció y destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Los Galgo que permitió "vivir esta gran fiesta que forma parte del ADN de todos los concordienses".

GENERALES

En la clasificación general de los 10 kilómetros – Varones, el primer puesto fue para Edgardo Franco, con un tiempo de 30:41. El segundo lugar correspondió a Nicolás Espinoza (30:54), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Martín Méndez (31:14), completando el podio.

En la categoría 10 kilómetros – Mujeres, el primer puesto fue para Joana Navarrete, con un tiempo de 36:38. El segundo lugar fue para Ximena Simeone (37:34), y el tercer puesto para Daniela Penoni (38:14).

La prueba se vivió como una verdadera celebración del deporte, con masiva participación, acompañamiento del público y un desarrollo ordenado que permitió cumplir el cronograma previsto.

Vale destacar que el grupo que se llevó el premio en efectivo de 1.000.000 de pesos fue Palomo Team.

En la categoría Atletas Especiales – 10K, las ganadoras fueron Teresa Benítez y Liliana Bejarano. En varones, los primeros puestos fueron para Ángel Pires y Mauro Giunta. En la categoría sillas, los ganadores fueron Juan Pablo Regalado y Daniel Ortiz.

En los 5 kilómetros, el primer, segundo y tercer puesto femenino fue para Oriana Gutiérrez, Jael Romero y Claudia Damacena, respectivamente. Entre los varones, el primer lugar fue para Bruno Núñez Oviedo, seguido por Carlos Goncalvez en el segundo puesto y Gero Corujo en el tercer lugar.

Varones

1. Edgardo Franco – 30:41

2. Nicolás Espinoza – 30:54

3. Martín Méndez – 31:14

4. Rodrigo Lima – 32:00

5. Cleiton Nascimento Rocha Jardim – 32:27

6. Silvio Altamirano – 32:37

7. Bruno Medina Colombo – 32:50

8. Luis Mavezzi – 32:54

9. Franco Pizarro – 33:24

10. Luis Mendieta – 33:54

Mujeres

1. Joana Navarrete – 36:38

2. Ximena Simeone – 37:34

3. Daniela Penoni – 38:14

4. Johanna Soledad Falcón – 38:25

5. María Luz Ramírez – 39:45

6. Lorena Luchini – 41:06

7. Carolina Belén González Zamoroz – 41:07

8. Giselle Marina Sanchis – 42:12

9. Ayelén Saucedo – 42:31

10. Noelia Mabel Morilla – 42:38

