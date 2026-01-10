🟢 HOY!: Maratón de Reyes en Concordia: amplio operativo de seguridad para la largada de esta noche Compartir por WhatsApp

Concordia se prepara para vivir este sábado una nueva edición de la Maratón de Reyes, uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad, que se correrá hoy 10 de enero desde las 20:00 horas, con un amplio operativo de seguridad y control desplegado a lo largo de todo el recorrido.

Desde la organización y las autoridades municipales confirmaron que se implementará un dispositivo especial de seguridad, que incluirá personal policial, agentes de tránsito, inspectores municipales, ambulancias y puestos de asistencia sanitaria estratégicamente ubicados, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la competencia y el cuidado tanto de los atletas como del público.

El circuito, que tendrá largada en el sector céntrico y llegada al Corsódromo de Concordia, contará con cortes de calles programados desde horas de la tarde. Por ese motivo, se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las señalizaciones y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

Asimismo, se dispondrán puestos de hidratación, controles médicos y móviles de emergencia a lo largo del trayecto, preparados para actuar ante cualquier eventualidad. Desde la organización remarcaron la importancia de que los corredores respeten las normas de seguridad y no abandonen el recorrido establecido.

El público que asista a presenciar la competencia también deberá colaborar manteniéndose detrás de las vallas, evitando invadir la calzada y cuidando especialmente a menores de edad, para prevenir accidentes durante el paso de los atletas.

Con estas medidas, la Maratón de Reyes busca desarrollarse en un marco de orden, prevención y seguridad, reafirmando su condición de evento masivo y familiar, que año tras año convoca a miles de personas en Concordia.