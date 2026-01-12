Local Concordia

EL MUNICIPIO MONITOREA DESDE EL INICIO LA SITUACIÓN VINCULADA A LA EMPRESA EGGER Y REFUERZA LAS ACCIONES D E CONTROL

12 enero, 2026
maxi
EL MUNICIPIO MONITOREA DESDE EL INICIO LA SITUACIÓN VINCULADA A LA EMPRESA EGGER Y REFUERZA LAS ACCIONES DE CONTROL

El Municipio de Concordia informa que, desde la primera denuncia recibida el viernes 26 de diciembre, se encuentra monitoreando de manera permanente la situación generada por problemas técnicos en la planta de la empresa EGGER, ubicada en el Parque Industrial, y manteniendo contacto directo tanto con la firma como con vecinos de los barrios afectados, en particular Villa Adela.

Desde ese mismo día, autoridades municipales se comunicaron con directivos de la empresa para interiorizarse sobre lo ocurrido, recorrieron la zona denunciada y realizaron verificaciones en el territorio ante cada aviso recibido por parte de los vecinos. Asimismo, se coordinaron medidas inmediatas con la empresa para mitigar el problema, incluyendo ajustes operativos y controles preventivos.

A lo largo de los días siguientes, personal técnico del Municipio, perteneciente a la Dirección de Saneamiento Ambiental, realizó inspecciones periódicas en la planta y recorridas en los barrios, recibiendo denuncias formales, registros audiovisuales aportados por vecinos y documentación técnica presentada por la empresa sobre las causas del inconveniente y las acciones correctivas implementadas.

No obstante, ante nuevos episodios registrados durante el fin de semana, que fueron constatados por inspectores municipales en el lugar, el Municipio resolvió reforzar las medidas de control, avanzando en los procedimientos administrativos correspondientes para exigir a la empresa la solución inmediata de la problemática.

En este marco, el intendente Francisco Azcué recibirá el próximo martes a un grupo de vecinos de Villa Adela, con el objetivo de escuchar de primera mano sus reclamos, brindar información sobre las acciones realizadas y continuar el seguimiento cercano de la situación.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de estar presentes, actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar de los vecinos, manteniendo abiertos los canales de diálogo y ejerciendo las competencias de control que corresponden.

