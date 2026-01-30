CONTINÚA EL MONITOREO DEL AGUA EN LAS PLAYAS DE CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, lleva adelante el Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua en las playas habilitadas y en zonas de alta concurrencia, complementando el trabajo que realiza la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El programa incluye un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual para las floraciones algales. En caso de que los análisis arrojen valores superiores a los límites establecidos por la Resolución (SMA) 84/07, se notifica a las autoridades correspondientes.

Además se capacitó a los guardavidas y personal de salud para concientizar de cómo actuar frente a la presencia de cianobacterias provenientes de las floraciones algales haciendo foco en el autocuidado.

Para eso se proveyó de cartelería con un semáforo que indica acciones preventivas a tomar, que están ubicadas en las garitas de guardavidas y banderas de salubridad.

El color verde: (Nivel de vigilancia): El agua puede utilizarse para uso recreativo ya que tiene aspecto limpio sin floraciones

El color amarillo (Nivel de alerta 1): Significa que hay riesgo cuando el agua tiene una apariencia de yerba dispersa o una masa verde brillante. Es recomendable lavarse con agua limpia luego del baño.

El color Rojo (Nivel de alerta 2): Se recomienda no bañarse si en el agua y la orilla se observa una masa pastosa verde oscura amarronada, ya que son floraciones con algas vivas y muertas con la posibilidad que sean liberadas toxinas.

También se recomienda no beber agua de ningún curso de río o lago; evitar tragar agua; en el caso de quedar presencia de floraciones algales en la ropa o en el cuerpo, enjuagar con agua limpia; ante la presencia de cianobacterias evitar sumergir las mucosas (ojos, nariz) y enjuagar luego.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de la comunidad, promoviendo el uso seguro y responsable de los espacios recreativos naturales.