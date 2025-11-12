CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA UNIDAD PENAL Nº3 PERMITIRÁ A LOS INTERNOS REALIZAR ACTIVIDADES DE FO RMACIÓN LABORAL

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA UNIDAD PENAL Nº3 PERMITIRÁ A LOS INTERNOS REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN LABORAL

La Municipalidad de Concordia y la Unidad Penal N°3 (UP3) firmaron un convenio de colaboración y asistencia con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas que promuevan la formación laboral y la reinserción social de los internos colaboradores voluntarios designados.

El acuerdo contempla la participación del personal penitenciario encargado de la supervisión, acompañamiento y seguridad de los internos durante el desarrollo de las tareas. Por su parte, el municipio proveerá los materiales, herramientas y seguros necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

La firma se realizó con la presencia del Intendente Francisco Azcué, el Secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio y el director de la Unidad Penal N°3 Prefecto Jorge Damián Vera.

Azcué señaló que “gracias a este convenio los internos de esta unidad van a poder trabajar de forma conjunta con el municipio en las áreas de Servicios Públicos; Higiene Urbana y mantenimiento de espacios públicos. Esta instancia es muy importante porque refuerzan las acciones que venimos desarrollando con las instituciones de nuestra ciudad y además le da la posibilidad a los internos de adquirir una formación”.

Por su parte, el director de Empleo Juan Manuel Scarzello sostuvo que “esto es un trabajo mutuo con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y la Unidad Penal, desde donde promovemos este tipo de acuerdos que favorecen la reinserción social de quienes hoy están privados de la libertad”.

ALCANCES

A través de este acuerdo, los internos seleccionados de manera voluntaria participarán en diversas tareas de apoyo a la comunidad, coordinadas por la Secretaría de Gobierno. Estas actividades no solo brindan un aporte al trabajo cotidiano del municipio, sino que también ofrecen a los participantes una oportunidad concreta de aprendizaje y adquisición de habilidades para su futura reinserción en la sociedad.

El Servicio Penitenciario establecerá la modalidad de selección de los internos colaboradores voluntarios necesarios para el desarrollo de las tareas encomendadas, conforme lo dispuesto en las leyes y normativas aplicables en materia de ejecución y progresividad de la pena.

La iniciativa refleja el compromiso conjunto de ambas instituciones con la inclusión social, la promoción del trabajo como herramienta de transformación y la generación de espacios de cooperación entre organismos públicos.