SE DESARROLLA EN CONCORDIA EL XVII CONGRESO ENTRERRIANO DE ENFERMERÍA

El ministro de Salud Daniel Blanzaco y el Intendente Francisco Azcué participaron de la apertura de la reunión, que coincide con el VIII Encuentro de Estudiantes de Enfermería. La actividad se extenderá hasta este jueves 13 y cuenta con la participación de más de 1.200 profesionales y estudiantes de toda la provincia.

Esta edición del Congreso Entrerriano de Enfermería se lleva adelante bajo el lema "Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía". A lo largo de las dos intensas jornadas de actualización de conocimientos, que se desarrollan en el Centro de Convenciones de Concordia, se abordan ejes clave como salud mental, bienestar físico, seguridad en el lugar del trabajo y cuidados de calidad.

En la mesa inaugural, el ministro Blanzaco expresó: "Actualmente hay muchísimas alternativas para capacitarse, pero estos congresos nos permiten mantener el calor humano del contacto, conocernos, compartir experiencias y seguir apostando a la formación". Y añadió: "Sé del esfuerzo diario y del rol fundamental que tiene la enfermería en el sistema de salud. Por eso, que hoy se tomen el tiempo para estar aquí, aprender y compartir, es algo que celebro y agradezco profundamente".

A su turno, el intendente Azcué, señaló: "Es un gran honor para Concordia ser sede de este congreso y los recibimos con los brazos abiertos. Quiero agradecer y reconocer a todos los enfermeros y enfermeras que cada día dan lo mejor de sí en una profesión que exige compromiso y una enorme vocación de servicio. Desde esta gestión municipal, que forma parte del proyecto liderado por el gobernador Rogelio Frigerio, estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación porque la salud pública es una prioridad, y su capital humano -nuestros médicos, enfermeros y todo el personal- merece nuestra atención y respeto".

Por su parte, el director general de Enfermería, Martín Nani, indicó: "Ver esta sala colmada nos llena de orgullo a todos los entrerrianos y entrerrianas. Este congreso fue posible gracias al trabajo conjunto de la Intendencia, las organizaciones, las empresas y los equipos de enfermería de los hospitales Masvernat y Felipe Heras y del Departamento Central. Todo esto refleja un enorme compromiso colectivo".

"La enfermería siempre se destacó por estar al lado del paciente, por ofrecer una palabra o una mano cuando más se necesita. Hoy vemos una enfermería ávida de conocimiento, con ganas de jerarquizar la profesión y de asumir el desafío de seguir siendo esa presencia humana que acompaña al otro", continuó durante la apertura.

SOBRE LAS JORNADAS

En las diferentes ponencias se profundiza en temas como la evolución del rol de la enfermería, liderazgo, formación profesional y desafíos, como también el rol de las asociaciones profesionales y políticas educativas para fortalecer el egreso de los estudiantes. Otros ejes son: control de hemorragias y manejo prehospitalario, el abordaje integral de la problemática del suicidio, la inteligencia artificial aplicada al cuidado, la salud mental del profesional y estrategias para propiciar el bienestar de los equipos.

También se capacita sobre el uso de sistemas cerrados de infusión, la cicatrización asistida por vacío y prevención de la muerte súbita; se trabaja sobre la enfermería gerontológica y el cuidado del adulto mayor, la humanización del cuidado en la atención primaria; se comparte la experiencia de un plan de mejora interdisciplinaria para reducir las infecciones urinarias en adultos post trasplantados renales y hay un espacio dedicado a la presentación de trabajos científicos.