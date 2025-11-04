CULMINARON LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE 2025-2030

La semana pasada se realizó el tercer y último taller participativo de validación de resultados del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Concordia 2025–2030 (PETSCON), instancia que marcó el cierre de esta etapa que reunió a representantes del sector público, privado, académico y comunitario.

Si bien la actividad se desarrolló de forma presencial, la validación de acciones estará disponible próximamente en formato online, para que quienes no pudieron concurrir también puedan acceder a la información y realizar sus aportes.

Esta instancia, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, marcó el cierre de la etapa participativa del plan, consolidando las acciones prioritarias que orientarán el desarrollo turístico de Concordia en los próximos años.

Las mesas de trabajo se organizaron en torno a los ejes de Gobernanza y Seguridad, Innovación y Tecnología, Sostenibilidad, Marketing, Promoción y Experiencia, y Accesibilidad, Movilidad y Transporte. En cada una de ellas se seleccionaron tres acciones estratégicas prioritarias, resultado del intercambio entre los distintos actores del sector, con el propósito de consolidar aportes, debatir propuestas y fortalecer el compromiso colectivo hacia un destino turístico más integral y sostenible.

Es decir que, el PETSCON, se trata de un modelo de planificación turística basado en la sostenibilidad, la innovación y la participación ciudadana, que reafirma la voluntad de Concordia de avanzar hacia un Destino Turístico Inteligente integral que potencie su identidad, calidad y proyección a futuro.

Cabe recordar que fue organizada por la Subsecretaría de Turismo, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. Los lineamientos validados servirán como base para el diseño de programas y proyectos concretos correspondientes al período 2025-2030.

En las próximas semanas se presentará el documento final del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2030, que incluirá el informe resumen del proceso participativo y el cronograma de acciones que darán continuidad a esta etapa de planificación conjunta.