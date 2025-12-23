Local Concordia

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO HASTA EL SÁBADO 3 DE ENERO

23 diciembre, 2025
maxi
ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO HASTA EL SÁBADO 3 DE ENERO

La Municipalidad de Concordia, como medida de acompañamiento al sector comercial y en el marco de las celebraciones de fin de año, dispuso la liberación del estacionamiento medido desde este 23 de diciembre al sábado 3 de enero inclusive.

Con esta medida, se busca acompañar a la comunidad en los días de mayor movimiento, promoviendo un tránsito más ágil y un acceso más simple a comercios y servicios.

El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del lunes 5 de enero, en los horarios habituales.

