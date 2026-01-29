EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR SU SEGUNDA NOCHE

Este sábado 31 de enero continuará el Carnaval de Concordia, cuando las comparsas salgan al Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, desplegando todo el brillo, energía y color de uno de los eventos culturales y turísticos del verano entrerriano.

Luego de una exitosa noche inaugural, la fiesta volverá a convocar a miles de vecinos y turistas que disfrutarán de un espectáculo caracterizado por la calidad artística, el despliegue escénico y la fuerte identidad cultural que distingue al Carnaval, reconocido a nivel nacional como el más pasional del país.

Durante la jornada del sábado 31 de enero, el desfile se desarrollará con los desfiles de las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y el cierre a cargo de Ráfaga, que presentarán sus propuestas artísticas.

La boletería estará habilitada desde las 20:00 horas, la apertura del predio se realizará a las 20:30 horas y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas, en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

En materia organizativa, desde el Ente Permanente se destacó la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez, que permitió un ingreso más ágil al predio, así como el correcto funcionamiento del sistema de entradas con código QR, una herramienta que fue bien recibida por el público. Asimismo, se informó que se continuará trabajando y realizando ajustes sobre este sistema con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de ingreso en las próximas noches del carnaval.

El Carnaval de Concordia constituye una de las principales expresiones culturales de la ciudad y un motor de desarrollo turístico y económico, generando empleo, movimiento comercial y posicionamiento a nivel nacional durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.