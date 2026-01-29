RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, y con motivo de preservar la salud de la población de posibles enfermedades transmitidas por alimentos recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos debido a las altas temperaturas.

Extremar cuidados en aquellos alimentos considerados de alto riesgo, como salsas, cremas, rellenos de empanadas, sándwiches, etc; debiendo mantenerse en heladera 4° de temperatura desde su elaboración hasta el momento de consumo.

No elaborar mayonesa casera, debido al riesgo de contaminación por bacterias patógenas. Se recomienda el uso de mayonesa comercial (pasteurizada).

No preparar comidas con demasiada anticipación.

Cuidar que los alimentos preparados no permanezcan más de una hora a temperatura ambiente.

Recalentar comidas, debiendo alcanzar al menos 70° C en su interior.

No descongelar alimentos a temperatura ambiente. Descongelar dentro de la heladera o empleado el microondas (en este último caso, proceder a su cocción inmediata).