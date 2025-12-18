EL LUNES SE ENTREGAN LOS PREMIOS SAN ANTONIO DE PADUA
El próximo lunes 22 de diciembre se llevará a cabo la entrega de los Premios San Antonio de Padua, en su 38º edición, a los deportistas destacados de Concordia. Los Entes, Asociaciones, Federaciones y Clubes han realizado las nominaciones a Especialidad y Mérito, mientras que, el Periodismo Deportivo, definió a sus elegidos.
Además, se entregarán reconocimientos a distintos deportistas, algunos que disputan una disciplina que no está encuadrada dentro de los San Antonio por carecer de entidad que los nuclee y otros, que no residen en la ciudad, pero sobresalen en lo que hacen. A su vez, la novedad más importante será la entrega, por primera vez, de la distinción “Luis Emilio Fonseca” al mejor deportista de todos.
EL JURADO
El jurado estará compuesto por los integrantes de la Comisión Organizadora del San Antonio, que se reunirá este viernes para decidir quién será el elegido en este año. Para la elección, se cotejarán los mejores argumentos (currículum) de este año entre los que están nominados y de allí se elegirá al que mejor palmarés tenga para hacerse acreedor a tal Distinción.
La misma es un homenaje que se instaura en memoria de Luis Emilio Fonseca, quien falleció este año y fue uno de los creadores de este Premio San Antonio de Padua en 1988 y quien también participó de la redacción de la ordenanza que rige. A su vez, Fonseca fue director de Deportes.
CHARLA Y ENSAYO
Este lunes, desde las 12 horas, en el Centro de Convenciones se realizará la charla y ensayo general, por lo que se convoca a concurrir a todos los nominados de esta edición. El acto, será desde las 21 horas, también en el Centro de Convenciones.
LISTA DE PREMIADOS
Ciclismo: A la Especialidad: Valentín Castro. Al Mérito: Facundo Uriel Maydana. Periodismo Deportivo: Valentín Castro.
Patín Carrera: A la Especialidad: Luz María Cáceres. Al Mérito: Emilia Justina Sosa. Periodismo Deportivo: Valentino Gutierrez.
Canotaje: A la Especialidad: Valentino Ferrier. Al Mérito: Francisco Cabrera. Periodismo Deportivo: Valentino Ferrier.
Karate: A la Especialidad: Sofía Ayelen Zapata. Al Mérito: Adhemar Agustín Oviedo. Periodismo Deportivo: Tadeo Regner.
Basquetbol: A la Especialidad: Tiziano Pascor. Al Mérito: Lucas D´Angelo. Periodismo Deportivo: Joaquín Obregón.
Natación: A la Especialidad: Lara Diamela Cabrera. Al Mérito: Ángel Gabriel Molina. Periodismo Deportivo: Nicolás Petelín.
Newcon: Periodismo Deportivo: María de los Ángeles Melgar.
Turf: A la Especialidad: Aaron Jacinto Lezcano. Al Mérito: Leandtro Ruhl. Periodismo Deportivo: Javier Aníbal Zárate.
Tiro: A la Especialidad: Eduardo Tomez. Al Mérito: Gastón Valdez. Periodismo Deportivo: Siomara Ocampo.
Hockey sobre patines: A la Especialidad: Martina Inés Ojeda. Al Mérito: Kiara Acosta. Periodismo Deportivo: Iara Chiavia.
Motociclismo: A la Especialidad: Gabriel Gorostarzu. Al Mérito: Matías Bustillos. Periodismo Deportivo: Gaspar Gómez..
Bochas: A la Especialidad: Santiago Tomás Manuel Paiz. Al Mérito: Alan Samuel Isla. Periodismo Deportivo: Carlos Daniel González.
Patín Artístico: A la Especialidad: Paloma Castillo. Al Mérito: Anahí Jazmín Ducasse. Periodismo Deportivo: Elías Arlettaz.
Levantamiento olímpico: A la Especialidad: Rocío Belén Esteche. Al Mérito: Inés Azcué. Periodismo Deportivo: Rocío Belén Esteche.
Rugby: A la Especialidad: Pedro Mariño. Al Mérito: Juan Bautista Scattone. Periodismo Deportivo: Siomara Ibarra.
Boxeo: A la Especialidad: Melina Peralta. Al Mérito: Dana Valentina Ermosid. Periodismo Deportivo: Sofía Palacio.
Hipismo: A la Especialidad: Amanda Otamendi. Al Mérito: Ana Sauré. Periodismo Deportivo: Amanda Otamendi.
Tenis: A la Especialidad: Gonzalo Delgado Chiarella. Al Mérito: Matías Merro. Periodismo Deportivo: Theo Giudici.
Ajedrez: A la Especialidad: Luciano Martín Lower. Al Mérito: Ángel Francisco Jaime. Periodismo Deportivo: Diego Cornejo.
Mountain bike: A la Especialidad: Matias Cabrera. Al Mérito: Gino Ardino. Periodismo Deportivo: Belén Labriola.
Tchoukball: A la Especialidad: Juan Leonardo Ledesma. Al Mérito: Marilyn Juliet Aladio Ponte. Periodismo Deportivo: Jonatan Alejandro Mendoza.
Triatlón: Periodismo Deportivo: Ana María Brunini.
Aikido: A la Especialidad: Mailen Antonella Martínez.
Pesca: Periodismo Deportivo: Gabriela Galarza.
Yachting: A la Especialidad: Juan Ignacio Medali. Al Mérito: Félix Baya Casal. Periodismo Deportivo: Hernán Paludi.
Atletismo: A la Especialidad: Lucas Miño. Al Mérito: Carmela Cocco. Periodismo Deportivo: Natanael Basualdo.
Fútbol: A la Especialidad: Axel Joel Villalba. Al Mérito: Dylan Yair Bogado. Periodismo Deportivo: Lucas Peralta.
Karting: A la Especialidad: Rubén Milera. Al Mérito: Stefania Arriguria. Periodismo Deportivo: Juan Ignacio Schey.
Remo: A la Especialidad: Máximo Valentin Salud. Al Mérito: Erika Sabrina Alarcón. Periodismo Deportivo: Juan Cruz Delzart.
Golf: A la Especialidad: Pedro Adolfo Sauré. Al Mérito: Augusto Liberatori. Periodismo Deportivo: Mia Yaya.
Hockey sobre césped: A la Especialidad: Paula María Silvestrini. Al Mérito: Facundo Forissi. Periodismo Deportivo: Regina Benítez.
Voleibol: A la Especialidad: Santiago Schroeder. Al Mérito: Tiara Ibarrola. Periodismo Deportivo: Ámbar Benítez.
Judo: A la Especialidad: Florencia Pietravallo. Al Mérito: Uriel Nicolás Godetti. Periodismo Deportivo: Fátima Alyssa Ocampo Godoy.
Padel: A la Especialidad: Martina Gómez Aranda. Al Mérito: Mariano Carrasco. Periodismo Deportivo: Martina Gómez Aranda.
Gimnasia: A la Especialidad: Luka Diaz. Al Mérito: Gina Cavagna. Periodismo Deportivo: Santiago Mayol.
Duatlón: Periodismo Deportivo: Eduardo Pelichero.
Automovilismo: A la Especialidad: Matías Chas. Al Mérito: Francisco González Uboldi. Periodismo Deportivo: Victorio Ballay.
Handball: A la Especialidad: Joaquín González. Al Mérito: Rodrigo Daniel Berthet. Periodismo Deportivo: Joaquín González.
Taekwondo: A la Especialidad: Rodrigo Emanuel Torres. Al Mérito: Marko Gómez Altamirano. Periodismo Deportivo: José Menoni.
Paleta: A la Especialidad: Tomás Larrarte. Al Mérito: Corrado Nicolás Smitarello. Periodismo Deportivo: Gonzalo Agustín Lucena.
Fútbol de salón: A la Especialidad: Santino Hernández. Al Mérito: Agustín Hassis. Periodismo Deportivo: Juan Ruíz Díaz.
Tiro con arco: A la Especialidad: Camila Pedemonte. Al Mérito: Lucio Schauvinhold. Periodismo Deportivo: Alberto Adolfo González.
Artes marciales mixtas: A la Especialidad: Matías Sebastián Rodríguez. Al Mérito: Matías Felipe Delgado. Periodismo Deportivo: Leandro Saucedo.