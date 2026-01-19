ESTA SEMANA CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”

La Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúan esta semana con las inscripciones al Programa “Centros de Familia”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en instituciones locales.

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentarse con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente del menor a inscribir.

El programa se implementa a través de un voucher, entregado mediante una tarjeta física no bancaria precargada con un monto de $24.000, que permite a los beneficiarios concurrir a los centros adheridos. En esta nueva etapa, la red de instituciones se amplió a más de 100 espacios, entre clubes, entidades deportivas, escuelas de danza y talleres ubicados en distintos puntos de la ciudad, favoreciendo una mayor participación.

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se llevarán a cabo en los siguientes días, horarios y espacios:

• Lunes 19 de enero, de 12 a 18 horas:

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario);

Centro Faro “Padre Andrés Servin” (Carretera La Cruz y Cortada 68).

• Martes 20 de enero, de 9 a 18 horas:

Escuela Nº 52 “Dos Naciones” (Eva Perón 3273, barrio La Bianca);

Iglesia “Nueva Vida” (Avenida Yuquerí y Germán Abdala, barrio 90 Viviendas);

CDI “Santa Rita-Ivotí Porá” (Pasaje Público y Balcarce, barrio Isthilart Sur).

• Miércoles 21 de enero, de 9 a 18 horas:

Escuela Nº71 “Independencia” (Boulevard Yuquerí y Córdoba, barrio Constitución);

Escuela “Gerardo Yoya” (Avenida San Lorenzo y Lamadrid, barrio General Lamadrid);

Salón Municipal “Monseñor Rösch” (Avenida Concejal Veiga 1976, barrio Monseñor Rösch).

TALLERES PARA LAS FAMILIAS

Las familias que accedan al beneficio deberán participar de talleres y charlas dictados por orientadores técnicos locales, capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Estos espacios tienen como finalidad brindar herramientas para fortalecer la crianza, promoviendo el intercambio de experiencias y destacando la importancia del juego, la lectura y una nutrición adecuada, con el objetivo de potenciar el desarrollo emocional del hogar y prevenir situaciones de violencia.