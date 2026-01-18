Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

Violento vendaval causó destrozos en Mar del Plata en plena temporada

Un breve pero intenso temporal de viento y lluvia azotó este sábado por la tarde a Mar del Plata, provocando importantes daños materiales y generando momentos de tensión entre turistas y vecinos. El fenómeno se dio en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las fuertes ráfagas sorprendieron a los bañistas, que abandonaron de forma apresurada la costa ante la llegada de nubes oscuras y la voladura de sombrillas, algunas de las cuales fueron arrastradas varios metros por el viento.

En distintos barrios periféricos se registraron postes de alumbrado caídos, techos volados y árboles derribados. Uno de los episodios más graves ocurrió en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, donde un árbol de gran porte cayó sobre un Peugeot 206 que se encontraba estacionado. Personal de Defensa Civil trabajó durante varias horas para liberar la calzada y restablecer el tránsito.

En el barrio José Hernández, cámaras de seguridad captaron la violencia del vendaval. “Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía el viento fuerte. Hubo personas que perdieron sus techos”, relató una vecina al medio local 0223.

También se reportó la caída de postes de alumbrado en el barrio Belisario Roldán, en la zona de Roca al 7500. Las estructuras y cables quedaron sobre rejas y techos de viviendas, provocando cortes en el suministro eléctrico.

En los paradores turísticos se registraron daños menores, aunque los visitantes vivieron momentos de temor. Videos del temporal circularon rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud de los destrozos en distintos puntos de la ciudad.

El pronóstico indica que la inestabilidad continuará durante el resto del fin de semana en toda la Costa Atlántica. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y evitar circular o permanecer en zonas arboladas hasta que mejoren las condiciones climáticas.