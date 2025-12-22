FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL – EDICIÓN ESPECIAL NAVIDAD

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de la Feria de Emprendedores de la Economía Social – Edición Especial Navidad, que se llevará a cabo el martes 23 de diciembre, de 08:00 a 20:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo – Paseo del Bicentenario.

La propuesta reunirá a emprendedores y emprendedoras locales que ofrecerán artesanías, manualidades, alimentos, plantas y productos de producción local, consolidándose como un espacio de encuentro, promoción del trabajo local y fortalecimiento de la economía social.

Esta edición especial, en el marco de las celebraciones de fin de año, busca fomentar el consumo responsable y brindar a los vecinos la posibilidad de acceder a regalos con identidad local, elaborados por manos concordienses.

La feria es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, reafirmando el compromiso del Municipio con el acompañamiento a los emprendimientos, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades para el sector de la economía social.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a recorrer la feria, apoyar a los emprendedores locales y ser parte de una jornada pensada para compartir, consumir local y celebrar la Navidad con identidad concordiense.