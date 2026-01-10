Provincia

Inicio de las obras en las rutas nacionales 12 y 14: Frigerio destaca la gestión provincial y nacional

10 enero, 2026
Comenzaron los trabajos de reparación y puesta en valor en los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores viales clave para la provincia de Entre Ríos y el comercio regional. El inicio de las obras fue confirmado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien remarcó la articulación entre la gestión provincial y el Gobierno nacional para destrabar una situación crítica que llevaba años sin respuestas.

Las rutas 12 y 14 forman parte del denominado corredor del Mercosur, una vía estratégica para el transporte de la producción, el turismo y la circulación internacional. Su avanzado estado de deterioro había generado reiterados reclamos de vecinos, transportistas y sectores productivos, debido al riesgo constante para la seguridad vial.

Los trabajos comenzaron tras la activación de la primera concesión vial de rutas nacionales en el país, formalizada a través del decreto nacional Nº 28/2025. El plan incluye tareas de bacheo profundo, repavimentación, mantenimiento integral y mejoras en los servicios para los usuarios, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y eficiente.

Además de los tramos principales de las rutas 12 y 14, el proyecto contempla el corredor Rosario–Victoria y accesos estratégicos dentro de la provincia, fortaleciendo la conectividad regional.

Frigerio destacó que el inicio de las obras representa “un paso fundamental para recuperar rutas abandonadas durante años” y subrayó que la decisión política de avanzar fue posible gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la Nación. “Estas rutas no solo son caminos: son desarrollo, producción, empleo y seguridad para los entrerrianos”, señaló.

Desde el gobierno provincial indicaron que las tareas continuarán de manera progresiva en los sectores más comprometidos, priorizando la transitabilidad y la reducción de accidentes, mientras se avanza en un esquema de mantenimiento sostenido a largo plazo.

