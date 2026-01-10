La justicia ordenó medidas de restricción de acercamiento entre el empleado municipal y la concejal Ovelar

Este viernes 9 de enero, la Justicia resolvió aplicar medidas de restricción de acercamiento del empleado municipal Walter Siarra a la Concejal Silvina Ovelar.

Siarra denunció a la edil por presuntas "amenazas". Ovelar, por su parte, hizo una presentación en la que acusó a Siarra por hostigamiento.

Según la resolución, adoptada por el juez de feria Julio César Marcogiuseppe, Siarra tiene prohibido realizar actos de intimidación personal, virtual y/o por cualquier medio, ya sea mediante mensajes de texto, Facebook, correo electrónico o cualquier otra vía, hacia la Sra. Silvina Verónica Ovelar y sus familiares.

Además, le prohíben al empleado municipal acercarse, “en la justa medida”, a la concejal.

Luego informan que, si no cumpliera con las medidas, podría ser acusado de cometer desobediencia judicial, sin perjuicio de otras figuras penales en que pudiera incurrir.

También citan al empleado a la sede de tribunales el lunes próximo, en donde podrá “ser oído y, en caso de requerirlo, comparecer ante el Equipo Técnico Interdisciplinario de Concordia”.