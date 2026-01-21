PLAYA LOS SAUCES VUELVE A ESTAR HABILITADA PARA USO RECREATIVO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, informa que, de acuerdo con los últimos resultados del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua en las playas, se habilita el uso recreativo del río Uruguay en Playa Los Sauces.

Teniendo en cuenta los registros semanales, trabajados de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se informa que los valores obtenidos de los indicadores escherichia coli, enterococos y floraciones algales en Playa Los Sauces retornaron a niveles admitidos para el uso recreativo.

No obstante, dado que los valores monitoreados varían dependiendo de diferentes factores, fundamentalmente en temporadas estivales, se mantiene la recomendación de evitar la ingesta de agua de río y de ducharse luego de haber ingresado.

Además, se informa que Playa Nebel continúa habilitada para uso recreativo.

El Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, planifica y ejecuta el “Plan de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua de Uso Recreativo” de las playas habilitadas en la ciudad de Concordia desde inicios de este año, con el objetivo de obtener datos sobre la salubridad de las playas y dar cumplimiento a la Resolución Provincial SMA Nº 84/07.

El programa incluye un seguimiento semanal, con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual de posibles floraciones algales.