JUBILEO DE LOS ABUELOS EN LA CATEDRAL SAN ANTONIO DE PADUA

El próximo lunes 29 de diciembre, a las 20:00 horas, se llevará a cabo el Jubileo de los Abuelos en la Catedral San Antonio de Padua, una celebración especialmente dedicada a los adultos mayores, en un marco de fe, encuentro y gratitud.

La propuesta invita a la comunidad a compartir una instancia de reflexión y reconocimiento, poniendo en valor la historia, la experiencia y el aporte fundamental de los abuelos en la construcción del entramado social y familiar.

Bajo el lema “Felices los que no ven desvanecerse la esperanza”, el encuentro busca reafirmar el acompañamiento, el respeto y el cuidado hacia las personas mayores, promoviendo espacios de inclusión, contención y participación comunitaria.

El Jubileo es organizado por el Hogar Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes, el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, la Catedral San Antonio de Padua y la Municipalidad de Concordia, en el marco de las acciones conjuntas destinadas a fortalecer las políticas públicas orientadas a la tercera edad.

La actividad es abierta y gratuita, y se invita a familiares, instituciones y vecinos a ser parte de esta celebración especial.