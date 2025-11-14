Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD NO ESTÁ REALIZANDO VISITAS A COMERCIOS OFRECIENDO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS

14 noviembre, 2025
maxi
LA MUNICIPALIDAD NO ESTÁ REALIZANDO VISITAS A COMERCIOS OFRECIENDO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS

Ante denuncias de que personas están realizando visitas a comercios ofreciendo el servicio de recolección de residuos secos, la Municipalidad de Concordia informa que no están autorizados ni pertenecen a ningún área.

Además se ha detectado la difusión de flyers donde se usa la imagen institucional, ofreciendo el mismo servicio. Esto tampoco pertenece a la Subsecretaría de Ambiente.

Se solicita a la comunidad a no responder, comunicarse o hacer entrega de los residuos a quienes no estén habilitados a realizar dicho servicio.

Para consultas y verificación de transportistas autorizados, deben dirigirse a la Subsecretaría de Ambiente, ubicada en Salta y Néstor Kirchner, o comunicarse al teléfono 345-408 0317.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Municipalidad de Concordia
