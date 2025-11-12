LA MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO CONSOLIDAN LAS POLÍTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAM A “CENTROS DE FAMILIA”

LA MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO CONSOLIDAN LAS POLÍTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”

La Municipalidad de Concordia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación continúan trabajando en la consolidación de políticas sociales en la ciudad a través del Programa “Centros de Familia”. Esta segunda instancia cuenta con 12 nuevos espacios adheridos para que los jóvenes beneficiarios puedan acceder a clubes, talleres artísticos y culturales en instituciones locales.

El Intendente Francisco Azcué remarcó que “las familias son el núcleo de desarrollo y es importante fortalecerlas para lograr recomponer los lazos familiares. Esto significa que como Estado debemos generar las herramientas para que lo logren pero también la comunidad debe superarse, esforzarse y capacitarse, que es una de las instancias de este programa, mientras sus hijos asisten a diferentes instituciones culturales, académicas o deportivas a realizar actividades”.

En ese aspecto adelantó que el objetivo es que una vez que finalice esta segunda instancia es alcanzar a más familias, sumando también más centros adheridos: “Tenemos una excelente relación con la ministra Sandra Pettovello y con todo el equipo de Capital Humano y trabajamos en la perspectiva de ampliar el programa y beneficiar a más chicos y familias”.

UNA POLÍTICA PÚBLICA EN EVOLUCIÓN

“Hoy estamos cerrando una nueva instancia de una política pública que va evolucionando a través de Capital Humano, teniendo un rol de facilitadores para este proceso tenga buenos resultados en Concordia y el país ya que es en nuestra ciudad donde se comenzó a implementar por primera vez” afirmó el Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide.

A través del Programa “Centros de Familia” lo que se busca es “llegar a los núcleos familiares que en la actualidad no están siendo alcanzados por acciones que les permitan tener presencia en la comunidad. Se puso sobre la mesa y con diferentes estrategias se van abordando” sostuvo Arístide.

“LA EXPERIENCIA DE CONCORDIA ES MUY BUENA”

Por su parte el Director de Planificación Territorial del Ministerio de Capital Humano Francisco Palacin señaló su satisfacción por lo que se ha logrado hasta el momento, subrayando que “la experiencia de Concordia es muy buena por eso lo que queremos es seguir avanzando, con pequeños pasos, para llegar cada vez a más población”.

“Acá se puso en el foco a la familia con un nuevo paradigma de política pública que es dejar de hacerlo como se hacía antes y que cada chico o familia, a través de lo que ellos elijan, asistan y pertenezcan a la institución que ellos quieran y ser parte de las actividad extracurriculares” indicó.

CENTROS ADHERIDOS

Para esta nueva etapa del Programa “Centros de Familia”, se sumaron las siguientes instituciones: Asociación Civil Club Deportivo Real Concordia; Club Unión de Concordia; Asociación Civil Educando a Cielo Abierto; Pirañas Rugby Club; Club Atlético, Social y Deportivo San Lorenzo; Instituto Danza Pasión; Estudio de Danzas Cynthia Patiño; Instituto Almas Danzantes; Asociación Civil Por el Silencio; Club Atlético Monseñor Rösch y el Club Atlético Colegiales.