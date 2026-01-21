SE DEFINIÓ LA GRILLA DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

Con la participación de 7 comparsas, durante el mes de febrero Concordia comenzará a disfrutar y vivir el Carnaval de Los Pequeños Duendes, edición que se realizará en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

En una reunión llevada a cabo entre distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y miembros de las comparsas, se definieron distintas cuestiones organizativas como también los días y horarios en los que se llevarán a cabo los desfiles: 8, 17 y 22 de febrero, desde las 20 horas.

El Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio destacó “el trabajo conjunto que estamos llevando adelante con las comparsas y el compromiso que existe de cada una de las áreas de la Municipalidad para la realización de este evento donde lo más importante es que los chicos puedan disfrutar, junto a sus familias y al público que siempre acompaña”.

Luis Sánchez, titular del Ente Permanente de Carnaval sostuvo que “no desconocemos lo que significan Los Pequeños Duendes para Concordia y sobre todas las cosas para los integrantes de cada agrupación. Acá hay mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación por eso pedimos a la comunidad que nos acompañe en cada jornada. No es una competencia sino un encuentro para que cada comparsa pueda mostrar el resultado de todo lo realizado durante el año”.

Las agrupaciones que desplegarán su talento, brillo y alegría serán Bella Flor, Los Peques de Camba Paso, Los Cabezones y sus Amigos, Los del Río, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval y Ferro Berá.

Del encuentro formaron parte el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto; el Subsecretario de Seguridad Ciudadana Claudio Purgart; el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado; la Dirección de Eventos, entre otras áreas.