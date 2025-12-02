Local Concordia

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE

2 diciembre, 2025
maxi
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE

La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

Con el objetivo de garantizar la higiene urbana, la continuidad del servicio esencial y la adecuada gestión de los residuos domiciliarios, la Dirección de Recolección de Residuos trabajará bajo el régimen de Guardia Sanitaria, conforme a los protocolos operativos establecidos para los feriados nacionales.

La Guardia Sanitaria estará integrada por los recorridos esenciales de los camiones de carga trasera y los tres turnos operativos correspondientes a los camiones de carga lateral.

Esta estructura asegura la cobertura mínima indispensable para mantener las condiciones de salubridad en toda la ciudad.

