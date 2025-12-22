Local Concordia

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

22 diciembre, 2025
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informa cómo funcionará el servicio para las fechas festivas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el 1 de Enero de 2026.

24 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

25 de diciembre

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

31 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

1 de enero de 2026

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.

