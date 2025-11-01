Se presentó oficialmente la 32ª Fiesta Provincial del Inmigrante en CODESAL

Este jueves 30 de octubre, en el salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), ubicado en el cuarto piso del Centro Cívico, se realizó la conferencia de prensa de presentación oficial de la 32ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se acompaña y promueve esta fiesta que año a año pone en valor la diversidad cultural y las raíces que forman parte de la identidad de Concordia.

A lo largo de la conferencia se brindaron detalles de la próxima edición de la fiesta, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, con espectáculos, propuestas gastronómicas y el tradicional desfile de colectividades.

La jornada contó además con la presentación de un baile tradicional argentino, que dio un marco especial al encuentro y anticipó el espíritu festivo que caracteriza a esta celebración. El evento culminó con un cálido momento de camaradería, donde los presentes compartieron comidas típicas de distintas colectividades, fortaleciendo lazos y reafirmando el valor de la diversidad cultural.

Durante el encuentro, Eduardo Cristina expresó: “No podemos negarnos a la colaboración totalmente desinteresada cuando encontramos a gente como Yamile y muchas otras personas que trabajan con pasión y amor para seguir teniendo un poquito de su cultura en nuestra ciudad y enriquecerla aún más. Desde CODESAL y el Gobierno de la Provincia estamos muy honrados de poder estar un año más con ustedes, simplemente apoyar, estar presentes y valorar lo que tenemos, que no es poca cosa. No es una simple fiesta, sino que es cultura, arte y tradición, que nos representa a todos”.

El encuentro contó con la presencia de Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos; Magdalena Reta de Urquiza, viceintendente de Concordia; Eduardo Cristina, presidente de CODESAL; Daniel Bogado, director de Cultura; y Laureano Schvartzman Lugrin, presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

También participaron integrantes de las distintas colectividades, las actuales representantes del Reinado Provincial, las postulantes a Reina Provincial y sus familias, quienes acompañaron una jornada marcada por la emoción y el espíritu festivo.