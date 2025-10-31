TRAS 10 AÑOS, EL EDOS AMPLÍA SU FLOTA DE VEHÍCULOS CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 130 MILLONES DE PESOS

Esta mañana, en el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) se llevó a cabo la apertura de ofertas de la licitación pública para la adquisición de vehículos, por un presupuesto de 135 millones de pesos.

La ampliación del parque automotor se enmarca dentro del plan de inversión que lleva adelante el organismo descentralizado con el objetivo de continuar mejorando la prestación de los servicios de agua y cloaca en la ciudad.

El Intendente Francisco Azcué afirmó que “desde el año 2015 no se renovaba la flota de vehículos utilitarios y hoy es necesario dar este paso para ser más eficiente, dar mayor seguridad a los trabajadores y responder las demandas de la comunidad que es lo más importante”.

“A medida que se fueron ordenando las cuentas de la Municipalidad, a fines del 2024 avanzamos en la compra de máquinas, camiones recolectores, motos, ambulancias, retroexcavadora oruga, con una inversión de alrededor de un millón de dólares. En ese mismo sentido estamos trabajando en la actualidad en un plan de infraestructura que incluye repavimentación de calles y mejoras en la red vial de Concordia” destacó Azcué.

Continuando en esa línea, el Intendente subrayó que durante “el 2026 vamos a profundizar las inversiones para continuar dando respuestas a nuestros vecinos. Todo esto se logra gracias a la eficiencia del Estado por eso insistimos tanto en el cuidado de los recursos”.

Javier Del Cerro, interventor del EDOS, indicó que en la actualidad cuentan con 21 vehículos “pero algunos se van dando de baja debido a los costos de mantenimiento” adelantado que además de la adquisición de estos 3 camiones utilitarios, está prevista la compra de un camión desobstructor de cloacas y de esta manera “ampliar el radio de operatividad en una ciudad que se ha extendido”.

Por último, Del Cerro destacó que “antes, se ejecutaba el 1% del presupuesto del EDOS en inversión. Ahora estamos logrando ejecutar un 4%, que es un monto muy importante y nos permite adquirir bienes de capital”.

La licitación pública fue para la adquisición de dos camiones utilitarios de cabina doble y uno de cabina simple, por un presupuesto de $135 millones. Se presentaron dos ofertas correspondientes a las empresas SEVEK S.A. y DALIAN S.A, quiénes cumplieron en su totalidad con las características de los pliegos.