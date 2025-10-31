LA MUNICIPALIDAD DESPLAZÓ A UNA FUNCIONARIA TRAS EL CIERRE DE UN LOCAL GASTRONÓMICO

Por decisión del Intendente Francisco Azcué, y mediante Decreto N° 1233/2025, la Municipalidad de Concordia dispuso el desplazamiento de la directora de Inspección General, luego de que se clausurara un local gastronómico durante el fin de semana por una presunta infracción al Código Electoral en el marco de la veda.

La medida se adopta a raíz del impacto generado por el procedimiento y de un supuesto exceso en la interpretación de la normativa vigente, según reconocieron fuentes oficiales.

“Estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda. Por eso instruimos una investigación interna para que este tipo de cierres no se produzcan de manera subjetiva o por una mala interpretación de la norma”, expresó el intendente Azcué.

El intendente instruyo al Departamento Ejecutivo el inicio de un sumario administrativo a fin de determinar con precisión cómo se aplicó la normativa y si existió responsabilidad funcional en el accionar del área.

Desde el Ejecutivo destacaron que la decisión no busca desautorizar los mecanismos de control, sino garantizar que las sanciones se ajusten estrictamente a derecho y las normas se apliquen con criterio, razonabilidad y sentido común.

“El municipio tiene que ser un aliado del privado, de la inversión y del empleo. Los controles son necesarios, pero deben ejercerse con equilibrio y sin afectar a quienes trabajan y generan movimiento económico en la ciudad”, destacó el intendente.