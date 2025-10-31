CODESAL y Vialidad Provincial trabajan en la mejora integral del Camping Las Palmeras

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), presidida por Exequiel Donda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá avanzar en obras fundamentales para la puesta en valor del Camping Las Palmeras.

Del encuentro participaron, en representación de Vialidad Provincial, la jefa zonal, Andrea Ayala; y por parte de CODESAL, su presidente, Eduardo Cristina. Ambos funcionarios provinciales destacaron la importancia de este trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura turística de la región.

El convenio contempla la reposición parcial de ripio, el perfilado y la limpieza de los caminos internos del Camping Las Palmeras, con el objetivo de dejar transitable el 100% de su extensión, que abarca aproximadamente 750 metros. CODESAL aportará la provisión y carga de 200 m³ de ripio natural arcilloso, mientras que Vialidad Provincial se encargará del transporte, la descarga y el trabajo de maquinaria para el acondicionamiento integral del predio.

Por su parte, Mauricio Colello destacó que “esta obra refleja el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con el desarrollo turístico y productivo de cada región. Nuestro objetivo es claro: queremos que cada entrerriano y cada visitante encuentre en nuestros espacios públicos lugares cuidados, accesibles y listos para disfrutar”.

Las tareas forman parte de un plan más amplio de puesta en valor del Camping Las Palmeras, orientado a que la nueva temporada lo consolide como un atractivo destacado dentro de la región de Salto Grande. Entre las obras que ya se vienen ejecutando se incluyen el cerramiento perimetral, tareas de desmalezado, la instalación de una oficina de ingreso y el tendido eléctrico, entre otras mejoras.

“Estos trabajos forman parte de la clara impronta de crecimiento que impulsamos desde esta gestión de CODESAL. Queremos que el lago, el turismo, la economía y el emprendedurismo sigan desarrollándose. Para eso trabajamos codo a codo con el Gobierno de Entre Ríos y con diferentes organismos de la provincia”, mencionó el presidente de la Corporación.

Cabe recordar que CODESAL administra más de 350 hectáreas aguas arriba de la represa de Salto Grande, desarrollando acciones vinculadas al turismo, la recreación y el cuidado ambiental en el entorno del lago.