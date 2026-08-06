ALERTA NARANJA PARA HOY JUEVES 12:00 A 18:00 HORAS

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. 1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario. 3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos. 4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. 6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. 7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. 8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. 9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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