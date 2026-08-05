EL CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL AVANZÓ CON UNA NUEVA ETAPA DE TRABAJO

El programa Concejo Deliberante Juvenil 2026 continúa desarrollando sus distintas instancias con el objetivo de acercar a los estudiantes de nivel secundario de Concordia al funcionamiento del Poder Legislativo local y promover su participación ciudadana.

La propuesta está destinada a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de todas las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas de la ciudad. Cada institución participa con un equipo integrado por un concejal titular, un concejal suplente y un docente asesor, quienes trabajan de manera conjunta durante las distintas etapas del programa.

En ese marco, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, se desarrolló una nueva instancia del programa, que es el trabajo del Concejo en Comisión.

Los concejales Mauricio Rey y Emmanuel Godoy, del bloque Juntos por Entre Ríos, explicaron que en esta etapa cada institución educativa presenta los proyectos de ordenanza elaborados por sus estudiantes, los cuales son analizados y trabajados junto a los ediles para fortalecer su redacción y adecuarlos a la técnica legislativa.

"Con el Concejal Mauricio Rey vamos acompañando el tratamiento de cada uno de los proyectos y ayudando a los estudiantes a mejorar su presentación y la elaboración de las ordenanzas que respaldan sus propuestas", señaló Godoy

Asimismo, destacaron que el rol de los concejales durante todo el proceso es acompañar a los jóvenes y transmitirles cómo funciona el Concejo Deliberante: "Lo que hacemos es acompañar todo el proceso del Concejo Juvenil, explicarles cuáles son las funciones de un concejal, cómo se trabaja dentro del cuerpo legislativo y brindar herramientas de técnica legislativa para que puedan desarrollar correctamente sus proyectos", indicó Rey

Los ediles también remarcaron que participan estudiantes de distintas instituciones educativas, incluso algunas con más de un curso representando a la escuela. Además, ya fueron elegidas las autoridades juveniles que tendrán a su cargo la conducción de la sesión final, entre ellas la presidencia, la secretaría y los concejales representantes de cada establecimiento.

Durante la jornada de comisión, cada grupo presenta su iniciativa y recibe observaciones y sugerencias por parte de los concejales, quienes los orientan en aspectos vinculados al articulado, la fundamentación y la exposición de los proyectos antes de la sesión definitiva.

*ETAPA LEGISLATIVA*

La etapa legislativa del programa, que se desarrolla durante los meses de julio y agosto, propone que los estudiantes seleccionen una temática de interés para la comunidad, investiguen problemáticas locales y elaboren proyectos de ordenanza.

Posteriormente se llevan adelante instancias de debate, el tratamiento de las iniciativas en comisión, la elección de autoridades juveniles y, finalmente, una sesión donde los proyectos son presentados, debatidos y sometidos a votación. Al finalizar el proceso, todos los participantes reciben certificados.

De esta manera, el Concejo Deliberante Juvenil se consolida como una experiencia de simulación legislativa que permite a los jóvenes conocer de manera práctica el funcionamiento del ámbito legislativo y fortalecer su compromiso con la participación ciudadana.

Participan de esta edición del Concejo Deliberante Juvenil las siguientes instituciones educativas: Instituto D-163 NEA Siglo XXI; Instituto Saint Exupery D-144; Escuela Secundaria N.º 22 "Mariano Moreno"; Escuela Secundaria N.º 37 "Che Guevara"; Escuela Secundaria N.º 10 "República de Entre Ríos"; Instituto D-165 Nuestra Señora de Itatí; y Escuela Jorge Luis Borges N.º 6.