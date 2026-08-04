ESTE SÁBADO CONCORDIA CAMINA POR EL TDAH

Organizada por TDAH Concordia y con el acompañamiento de la Municipalidad, el próximo sábado 8 de agosto se realizará la jornada Concordia Camina por el TDAH, bajo el lema “Hagamos visible lo invisible”.

La convocatoria es abierta a la comunidad; la concentración es a las 15:30 horas en el Centro de Convenciones para salir a las 16 horas hacia la Municipalidad de nuestra ciudad.

Como forma de concientización, se pide a quiénes participen de la caminata, que lleven alguna prenda de vestir o accesorio de color naranja, símbolo internacional y nacional para visibilizar y concientizar sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).