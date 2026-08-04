“MES DEL NIÑO” CON ACTIVIDADES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura y con el trabajo articulado de distintas áreas del gobierno local, llevará adelante durante todo agosto una nueva edición del “Mes del Niño”, una propuesta gratuita destinada a que niños y familias de toda la ciudad puedan disfrutar de jornadas recreativas, culturales y educativas en diferentes espacios públicos.

La iniciativa contempla cuatro encuentros que se desarrollarán en distintos barrios de Concordia, acercando actividades pensadas para promover el juego, la convivencia y el disfrute en familia.

Cada jornada contará con obras de teatro infantil, juegos y estaciones didácticas, golosinas, regalos sorpresa y sorteo de bicicletas, en un ambiente especialmente preparado para celebrar la infancia y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura destacaron que la propuesta busca llegar a distintos sectores de la ciudad para que todas las familias tengan la posibilidad de participar cerca de sus hogares, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la promoción de actividades recreativas, culturales y educativas de acceso libre para toda la familia.

El cronograma previsto es el siguiente:

Domingo 9 de agosto: Parque Ferré.

Domingo 16 de agosto: Plaza Barrio Constitución (2 de Abril y Dr. Sauré).

Domingo 23 de agosto: Plaza Pampa Soler Asentamiento La Bianca (Pellegrini entre Los Fresnos y Las Palmeras).

Domingo 30 de agosto: Parque Central "Viñedos Moulins" (Corsódromo).

En todos los casos, las actividades comenzarán desde las 14:00 horas.