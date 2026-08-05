POR RAZONES CLIMÁTICAS SE REPROGRAMA EL INICIO DE HIDROTERAPIA PARA ADULTOS MAYORES POR RAZONES CLIMÁTICA S

POR RAZONES CLIMÁTICAS SE REPROGRAMA EL INICIO DE HIDROTERAPIA PARA ADULTOS MAYORES POR RAZONES CLIMÁTICAS

La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones climáticas previstas para este miércoles 5 de agosto, se reprograma el inicio de la actividad de Hidroterapia para Adultos Mayores, con el objetivo de preservar la seguridad de los participantes.

La primera jornada, que iba a desarrollarse en las instalaciones de PROMAR, se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto, a las 13:00 horas, manteniéndose el mismo lugar y horario previstos originalmente.

Cabe recordar que la actividad ya cuenta con el cupo completo, por lo que las personas inscriptas conservan su lugar para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La propuesta es organizada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, en conjunto con la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, con el propósito de promover la actividad física, el bienestar y una mejor calidad de vida para las personas mayores.

La Municipalidad agradece la comprensión de los participantes y reafirma su compromiso de desarrollar este tipo de iniciativas en condiciones que garanticen la seguridad y el normal desarrollo de las actividades