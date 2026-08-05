NUEVA CAPACITACIÓN GRATUITA PARA EMPRENDEDORES SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA Y PLAN DE NEGOCIOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, invita a emprendedores, comerciantes y personas con proyectos en desarrollo a participar de la capacitación no arancelada "Educación Financiera y Plan de Negocios", una propuesta destinada a brindar herramientas para transformar ideas en emprendimientos sostenibles y rentables.

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR 2026 y se desarrolla en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una iniciativa del Municipio orientada a fortalecer el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para emprendedores y PyMEs de la ciudad.

Durante la jornada se abordarán conceptos fundamentales de educación financiera, planificación económica y elaboración de planes de negocios, brindando herramientas prácticas para administrar recursos, analizar costos, proyectar inversiones y desarrollar estrategias que permitan consolidar y hacer crecer los emprendimientos.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto, de 09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia (Bartolomé Mitre 76). La actividad es no arancelada, cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA_3IrXm7Wh0Fm58Y9pxjjamQP2NOpKrfpV-sz48rQqFjk4w/viewform

Al respecto, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó que "brindar herramientas de educación financiera es fundamental para que los emprendedores puedan tomar mejores decisiones, administrar correctamente sus recursos y planificar el crecimiento de sus proyectos".

Asimismo, señaló que "desde el Municipio seguimos impulsando capacitaciones que responden a las necesidades reales de quienes emprenden. Queremos acompañarlos con conocimientos y herramientas concretas que les permitan fortalecer sus negocios, generar más oportunidades y contribuir al desarrollo económico de Concordia".

Desde la Municipalidad de Concordia se continúan promoviendo espacios de formación que potencian las capacidades de emprendedores y comerciantes, reafirmando el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de la economía local, la generación de empleo y el crecimiento del entramado productivo de la ciudad.