PROGRAMA OPORTUNID@DES: 24 AGENTES MUNICIPALES TERMINARON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS

Como resultado de una trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación y el Consejo General de Educación de Entre Ríos, a través del Programa Oporunid@des, 24 agentes municipales finalizaron sus estudios secundarios.

El Programa Oportunid@des es una política educativa impulsada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación que tiene como objetivo garantizar el derecho a finalizar los estudios secundarios a personas mayores de 18 años mediante una propuesta pedagógica flexible, que combina instancias presenciales con herramientas digitales.

Este formato permite que ciudadanos, con distintas realidades, puedan acceder a una educación de calidad respetando sus tiempos, promoviendo la autonomía y favoreciendo la inclusión educativa.

El intendente Francisco Azcué manifestó su satisfacción por el objetivo alcanzado por los agentes municipales “porque se transforman en un ejemplo para sus familias, sus hijos, su entorno porque han demostrado que la superación es posible y que los objetivos se logran con esfuerzo y dedicación”.

“La educación es la mejor herramienta de transformación, que permite alcanzar sueños y proyectarse por eso los animo a que sigan superándose, estudiando y formándose. Desde la Municipalidad se trabaja en diferentes acciones direccionadas a los empleados municipales pero también para los vecinos con programas de alfabetización, talleres y espacios de formación” remarcó Azcué.

El director Departamental de Escuelas Alejandro Ramírez destacó los alcances del programa que le permite “a quienes desean superarse, dar un paso importante como lo es finalizar los estudios secundarios” sin dejar de destacar “el acompañamiento de las familias de cada uno de los estudiantes que ha sido fundamental en este tiempo de formación”.

Por último el Supervisor Zonal Héctor Andrini, destacó el hecho de que esta promoción se transformó en la más grande en la provincia de Entre Ríos en lo que va del Programa Oportunid@des, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes en apartar tiempo para el estudio, teniendo en cuenta que además tienen responsabilidades laborales lo que hace aún más meritorio este logro.