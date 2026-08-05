Concordia reforzó el plan de emergencia por El Niño

El Municipio actualizó los protocolos del Comité Operativo de Emergencias, incorporó herramientas para mejorar la planificación ante una posible creciente del río Uruguay y reforzó la preparación sanitaria.

Concordia profundiza sus medidas de prevención ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, con especial atención a una eventual creciente del río Uruguay durante los próximos meses.

El intendente Francisco Azcué confirmó que el Municipio actualizó los protocolos de actuación del Comité Operativo de Emergencias (COE) y sumó nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta ante una posible emergencia.

Según explicó el jefe comunal, los especialistas consultados consideran que el fenómeno ya se encuentra en una fase activa, mientras que los impactos de mayor magnitud podrían producirse entre septiembre y marzo.

Nueva herramienta para planificar una eventual evacuación

Uno de los principales cambios incorporados apunta a mejorar la información disponible ante una creciente.

El Municipio comenzó a utilizar una metodología desarrollada por el Ejército Argentino, que permitirá organizar información territorial y conocer, según diferentes niveles del río, cuántas familias podrían verse afectadas y dónde se encuentran ubicadas.

La herramienta apunta a anticipar necesidades logísticas y mejorar la coordinación de los organismos que intervienen durante una emergencia.

Además, el COE trabaja en un protocolo actualizado que establece con mayor precisión las responsabilidades de cada institución y de las distintas áreas municipales.

Refuerzo del operativo sanitario

El plan también contempla medidas específicas frente a enfermedades que pueden aumentar durante una inundación.

El secretario de Salud, Diego Sauré, señaló que se está trabajando especialmente sobre leishmaniasis, dengue y enfermedades gastrointestinales.

En el caso de la leishmaniasis, el Municipio adquirió medicación preventiva para el personal que participa directamente de las tareas de emergencia. Parte de esos recursos ya fueron entregados a Bomberos Voluntarios y a la Brigada Forestal municipal.

También se adquirieron repelentes para las familias que eventualmente deban ser evacuadas, además de medicamentos destinados a atender cuadros de gastroenteritis.

Más de 100 ovitrampas para vigilar el dengue

En paralelo, Concordia mantiene durante todo el año un sistema de monitoreo del mosquito transmisor del dengue junto con el CONICET.

Actualmente funcionan más de 100 ovitrampas distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad para identificar zonas de mayor circulación y orientar las tareas preventivas.

Preparan equipos para los centros de evacuación

La Secretaría de Salud también conformó equipos extramuros integrados por médicos, enfermeros y vacunadores, que serán desplegados en los centros de evacuación si la situación lo requiere.

Actualmente, el único espacio habilitado es el centro de evacuados ubicado en Bagley, donde ya fueron asistidas las primeras seis familias.

El Municipio mantiene además comunicación permanente con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que comprometió medicamentos, personal y otros recursos en caso de que sea necesaria una respuesta de mayor magnitud.

Un escenario que obliga a anticiparse

Las autoridades municipales remarcaron que el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta antes de que ocurra una emergencia, especialmente frente a un escenario de creciente del río Uruguay.

La actualización del protocolo busca que cada organismo tenga previamente asignadas sus funciones y que el Municipio cuente con información suficiente para determinar, ante distintos niveles del río, qué población podría necesitar asistencia y qué recursos serían necesarios.

ONCE