CONCORDIA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO COMO DESTINO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS

Durante el primer semestre de 2026, la ciudad registró 115 eventos, frente a los 39 realizados en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento del 194,9 %. La próxima semana Concordia participará en Meet Up, el principal encuentro del turismo de reuniones del país, para continuar promoviendo el destino y captar nuevos eventos.

Con una estrategia sostenida de promoción y el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y Concordia Buró, la ciudad continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales destinos del turismo de reuniones de la región Salto Grande y del país.

Actualmente, integra el ranking de las diez ciudades argentinas con mayor actividades este segmento, según el Anuario de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones), elaborado con datos del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones (OETR), un reconocimiento que refleja el crecimiento del destino y el trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Como parte de esa estrategia, los días 5 y 6 de agosto, Concordia participará de Meet Up en la Ciudad de Buenos Aires, el principal encuentro del turismo de reuniones de Argentina, donde mantendrá reuniones con organizadores de congresos, convenciones y eventos para seguir posicionando a la ciudad dentro del mercado nacional.

Esta acción da continuidad al After Office realizado a fines de junio en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, junto a Concordia Buró. Allí se presentó la oferta del destino ante potenciales organizadores, destacando la infraestructura disponible, el Centro de Convenciones, la capacidad hotelera, la conectividad y la amplia propuesta turística de la ciudad.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

Los indicadores muestran una evolución constante del segmento. En 2024, Concordia fue sede de 73 eventos, mientras que en 2025 alcanzó los 97. La tendencia se profundizó en 2026: durante el primer semestre se realizaron 115 eventos, frente a los 39 registrados en igual período de 2025, lo que representa un incremento del 194,9 %.

El Centro de Convenciones continúa siendo el principal espacio para este tipo de encuentros, aumentando su participación del 40,6 % al 50 % del año 2024 al 2025, mientras que también crecieron los eventos desarrollados en espacios al aire libre y ámbitos culturales e institucionales. Se estima que cada asistente realiza un gasto promedio cercano a los $200.000, contemplando alojamiento, gastronomía, combustible y otros consumos, con un impacto directo en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

De esta manera, el turismo de reuniones se consolida como uno de los principales motores de la actividad turística y económica de Concordia durante todo el año.