La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó este domingo por la mañana que el río Uruguay experimentará un nuevo incremento de su nivel en las próximas horas, como consecuencia del aumento del caudal evacuado desde la represa.

De acuerdo con el comunicado emitido este 2 de agosto, hasta las 15 del lunes el caudal medio diario evacuado variará entre 16.800 y 18.000 metros cúbicos por segundo, un volumen superior al registrado en las últimas horas y que provocará una nueva crecida tanto aguas abajo como en el lago de Salto Grande.

En ese contexto, la CTM anticipó que las cotas máximas no superarán los 11,60 metros en el puerto de Concordia y los 11,90 metros en el puerto de Salto.

Con esta proyección, el río Uruguay superará el nivel de alerta en Concordia, una situación que vuelve a poner bajo seguimiento la evolución de la creciente y que podría requerir medidas preventivas si el comportamiento del río continúa en ascenso.

El reporte también señala que el aporte de las últimas 24 horas fue de 19.221 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de este domingo el caudal evacuado era de 16.701 metros cúbicos por segundo.

En cuanto al embalse, su nivel se ubicaba en 34,41 metros a las 8 y se espera que tienda a los 35,20 metros durante las próximas horas. Asimismo, la CTM confirmó que el vertedero permanece abierto, una condición que acompaña el incremento de los caudales para regular el ingreso de agua al sistema.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución hidrológica y recomiendan a la población ribereña mantenerse atenta a los próximos comunicados oficiales, ya que el comportamiento del río dependerá de la evolución de los aportes en la cuenca alta del Uruguay.

Fuente: El Entre Ríos / CTM Salto Grande