NUEVAS VACANTES DISPONIBLES PARA EL CLUB DE ROBÓTICA CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, informa que se encuentran abiertas las preinscripciones para una nueva etapa del Club de Robótica Concordia, destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 15 años que deseen dar sus primeros pasos en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

El Club de Robótica es un espacio de aprendizaje práctico donde los participantes experimentan con diferentes herramientas tecnológicas mientras desarrollan habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas, la programación y el trabajo en equipo, acompañados por un equipo de docentes entrenadores que los guían durante todo el taller.

La propuesta se integra en el marco del "Nuevo Plan de Infraestructura y Desarrollo Hacia el Bicentenario" propuesto por el Poder Ejecutivo Municipal y tiene como objetivo fomentar la inclusión digital desde edades tempranas.

Todos los trayectos formativos se desarrollarán de manera presencial, con una clase semanal de dos horas de duración, completando una totalidad de ocho encuentros. Se prevé el inicio de actividades hacia la última semana de agosto.

Cabe destacar que esta instancia corresponde a la preinscripción. Una vez finalizado este período, se realizará un proceso de selección y posteriormente las familias recibirán un correo electrónico informando si el menor obtuvo un lugar, indicando la sede, el día y el horario asignados. Quienes no sean seleccionados en esta etapa permanecerán en una lista de espera prioritaria para ser convocados ante nuevas vacantes o en la siguiente fase.

Quienes estén interesados podrán completar el formulario con sus datos a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4fXHc1s

Para conocer más novedades y actividades del programa, pueden seguir la red social oficial: @clubderobotica.concordia o comunicarse al 345 4085795.