LA MUNICIPALIDAD MANTIENE ACTIVAS TODAS SUS ÁREAS PARA RESPONDER DEMANDAS POR LA TORMENTA

La municipalidad mantiene activas todas sus áreas para dar respuestas a las demandas que puedan presentarse luego de la tormenta que afectó la ciudad durante la madrugada de este sábado.

Desde las primeras horas, por disposición del intendente Francisco Azcué, equipos y personal municipal están monitoreando los efectos de las intensas lluvias y vientos.

Hasta el momento se ha dado respuestas a situaciones puntuales presentadas en algunos sectores de la ciudad.

Se recuerda que para solicitar asistencia inmediata del municipio deberán comunicarse por mensaje al 345 413 2744.

Además se informa que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja para Concordia y la región por lo que se recomienda a la comunidad tomar las precauciones necesarias.